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В клетчатом жакете и кроссовках вместо туфель: папарацци подловили Брижит Макрон во время подготовки к мероприятию
Первая леди Франции продемонстрировала, как можно удачно сочетать элегантность и комфорт.
Фотографы запечатлели Брижит Макрон во время подготовки к одному из мероприятий в рамках саммита. Первая леди внимательно осматривала место проведения мероприятия, обсуждала с организаторами детали и проводила время на открытой террасе.
Для этого выхода госпожа Макрон выбрала костюм в сдержанной бежево-серой гамме. Она сочетала приталенный жакет в клетку с базовым белым лонгсливом и прямыми брюками со стрелками.
Особое внимание привлекла обувь первой леди. Вместо классических туфель-лодочек она сделала ставку на бело-серо-бежевые кожаные кроссовки, которым уже много лет остается верна во время официальных поездок и рабочих мероприятий. Именно спортивная обувь давно стала одной из узнаваемых деталей ее стиля, ведь Брижит часто сочетает ее с костюмами, платьями и жакетами.
Свой наряд супруга президента дополнила черными солнцезащитными очками, лаконичными часами, браслетом и кольцами. Волосы первая леди, как обычно, уложила в объемную прическу с легкой небрежностью.
Напомним, Брижит Макрон на официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7 надела белое платье до колен с контрастной черной отделкой.