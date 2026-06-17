В клетчатом жакете и кроссовках вместо туфель: папарацци подловили Брижит Макрон во время подготовки к мероприятию

Брижит Макрон / © Associated Press

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Фотографы запечатлели Брижит Макрон во время подготовки к одному из мероприятий в рамках саммита. Первая леди внимательно осматривала место проведения мероприятия, обсуждала с организаторами детали и проводила время на открытой террасе.

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Для этого выхода госпожа Макрон выбрала костюм в сдержанной бежево-серой гамме. Она сочетала приталенный жакет в клетку с базовым белым лонгсливом и прямыми брюками со стрелками.

Брижит Макрон / © Associated Press

Особое внимание привлекла обувь первой леди. Вместо классических туфель-лодочек она сделала ставку на бело-серо-бежевые кожаные кроссовки, которым уже много лет остается верна во время официальных поездок и рабочих мероприятий. Именно спортивная обувь давно стала одной из узнаваемых деталей ее стиля, ведь Брижит часто сочетает ее с костюмами, платьями и жакетами.

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Брижит Макрон / © Associated Press

Свой наряд супруга президента дополнила черными солнцезащитными очками, лаконичными часами, браслетом и кольцами. Волосы первая леди, как обычно, уложила в объемную прическу с легкой небрежностью.

Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7 надела белое платье до колен с контрастной черной отделкой.

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