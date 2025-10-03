- Дата публикации
В клетчатом жакете и лакированных туфлях: пресс-секретарь Трампа в осеннем образе вышла к журналистам
У Кэролайн Левитт отличное чувство стиля.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообщалась с журналистами в Вашингтоне.
К прессе она вышла в деловом осеннем образе, на ней был белый топ и клетчатый двубортный жакет с золотыми пуговицами, в котором сочетались коричневый, темно-бежевый и белый цвета.
Верх Кэролайн скомбинировала с черными брюками свободного кроя со стрелками и лакированными бежевыми туфлями с ремешками, украшенными камнями.
Левитт сделала укладку с локонами и боковым пробором, нежный макияж и завершила лук элегантными золотыми серьгами.