В клетчатом жакете и лакированных туфлях: пресс-секретарь Трампа в осеннем образе вышла к журналистам

У Кэролайн Левитт отличное чувство стиля.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообщалась с журналистами в Вашингтоне.

К прессе она вышла в деловом осеннем образе, на ней был белый топ и клетчатый двубортный жакет с золотыми пуговицами, в котором сочетались коричневый, темно-бежевый и белый цвета.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Верх Кэролайн скомбинировала с черными брюками свободного кроя со стрелками и лакированными бежевыми туфлями с ремешками, украшенными камнями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Левитт сделала укладку с локонами и боковым пробором, нежный макияж и завершила лук элегантными золотыми серьгами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

