В клетчатом жакете и на высоких шпильках: 81-летний спикер Палаты представителей США на пресс-конференции

Нэнси Пелоси всегда выходит в свет в эффектных нарядах.

Вчера, 15 июня, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне, посвященной законопроекту о правах голоса.

Пелоси, которая славится своим отличным чувством стиля, выбрала на этот раз деловой брючный костюм. Он состоял из темно-синего жакета в клетку и синих прямых брюк.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Наряд политик сочетала с белым топом и замшевыми синими туфлями на высоких шпильках.

Нэнси Пелоси / Associated Press

На шее у нее было крупное жемчужное ожерелье, в ушах – жемчужные серьги, а на глазах – солнцезащитные очки. К жакету она прикрепила значок в виде американского флага.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси сделала аккуратную укладку и макияж с коричневой помадой.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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Яркие образы Нэнси Пелоси (15 фото)

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