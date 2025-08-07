ТСН в социальных сетях

В клетчатом жакете и с брошью-цветком: Елена Зеленская побывала в Центре украинистики в Японии

Первая леди Украины находится с официальным визитом в Японии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Японию встретилась с ректором Университета Кобе Гакуин профессором Нобухико Бишю.

Она поблагодарила японский вуз за то, что здесь в прошлом году открыли Центр украинистики имени Тадаши Мацугучи — первый в Индо-Тихоокеанском регионе опытный центр, посвященный Украине. Центр уже успел стать мощным центром изучения украинского языка, культуры, истории и литературы.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Сегодня вместе с ректором университета сделали еще один шаг к изучению Украины в регионе – это заведение первым в Японии присоединяется к Глобальной коалиции украинских студий», – отметила первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в клетчатом жакете приталенного силуэта, без воротника и пуговиц, который сочетала с широкими черными брюками. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди собрала волосы в низкий пучок, выпустив спереди пряди и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами, а к жакету прикрепила новую интересную золотую брошь в виде цветка.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в красивой вышиванке «белым по белому» посетила выставку EXPO 2025 в Осаке.

