В клетчатом жакете и с брошью-цветком: Елена Зеленская побывала в Центре украинистики в Японии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Японию встретилась с ректором Университета Кобе Гакуин профессором Нобухико Бишю.

Она поблагодарила японский вуз за то, что здесь в прошлом году открыли Центр украинистики имени Тадаши Мацугучи — первый в Индо-Тихоокеанском регионе опытный центр, посвященный Украине. Центр уже успел стать мощным центром изучения украинского языка, культуры, истории и литературы.

«Сегодня вместе с ректором университета сделали еще один шаг к изучению Украины в регионе – это заведение первым в Японии присоединяется к Глобальной коалиции украинских студий», – отметила первая леди.

Там Зеленская появилась в клетчатом жакете приталенного силуэта, без воротника и пуговиц, который сочетала с широкими черными брюками. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.

Первая леди собрала волосы в низкий пучок, выпустив спереди пряди и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами, а к жакету прикрепила новую интересную золотую брошь в виде цветка.

