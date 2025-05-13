В клетчатом жакете и с деликатным украшением: Брижит Макрон на мероприятии в Министерстве культуры

Брижит Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон приняла участие в церемонии презентации архивов французской актрисы и певицы Лин Рено, состоявшейся в Министерстве культуры в Париже.

На мероприятии первая леди появилась в клетчатом жакете приталенного силуэта, белом топе и черных брюках, расклешенных вниз. Наряд она дополнила черными ботильонами на грубой подошве.

Брижит Макрон / © Getty Images

У Брижит была аккуратная укладка, любимый макияж смоки-айс и нежный молочный маникюр. Шею она украсила деликатным ожерельем, а на руках были кольца с камнями.

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Напомним, Брижит Макрон на мероприятии в центре Парижа предстала в образе от Louis Vuitton.