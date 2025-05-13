- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатом жакете и с деликатным украшением: Брижит Макрон на мероприятии в Министерстве культуры
Первая леди Франции приняла участие в презентации архивов 96-летней французской актрисы и певицы Линн Рен.
Брижит Макрон приняла участие в церемонии презентации архивов французской актрисы и певицы Лин Рено, состоявшейся в Министерстве культуры в Париже.
На мероприятии первая леди появилась в клетчатом жакете приталенного силуэта, белом топе и черных брюках, расклешенных вниз. Наряд она дополнила черными ботильонами на грубой подошве.
У Брижит была аккуратная укладка, любимый макияж смоки-айс и нежный молочный маникюр. Шею она украсила деликатным ожерельем, а на руках были кольца с камнями.
Напомним, Брижит Макрон на мероприятии в центре Парижа предстала в образе от Louis Vuitton.