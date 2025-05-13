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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

В клетчатом жакете и с деликатным украшением: Брижит Макрон на мероприятии в Министерстве культуры

Первая леди Франции приняла участие в презентации архивов 96-летней французской актрисы и певицы Линн Рен.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон приняла участие в церемонии презентации архивов французской актрисы и певицы Лин Рено, состоявшейся в Министерстве культуры в Париже.

На мероприятии первая леди появилась в клетчатом жакете приталенного силуэта, белом топе и черных брюках, расклешенных вниз. Наряд она дополнила черными ботильонами на грубой подошве.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

У Брижит была аккуратная укладка, любимый макияж смоки-айс и нежный молочный маникюр. Шею она украсила деликатным ожерельем, а на руках были кольца с камнями.

Напомним, Брижит Макрон на мероприятии в центре Парижа предстала в образе от Louis Vuitton.

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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