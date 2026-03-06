В клетчатом жакете и с интересной брошью: Елена Зеленская посетила выставку в музее

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила в Национальном музее искусств Ханенко персональную выставку мультимедийной художницы Анны Сапон — соучредителя мастерской «Ательенормально» и художественного центра «Прекарня», созданных специально для совместной работы нейротипичных и нейроотличных художников и художниц.

Елена Зеленская и Анна Сапон / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди ознакомилась с выставкой, в которой представлены 11 ковров художницы, графические рисунки, эссе и скульптурные инсталляции 2020-2025 годов.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Названием для экспозиции стала строка из стихотворения самого автора: „С художницами, кураторами, золотыми закатами солнца“. И к каждому ковру Анна также добавила стихотворение — то, что ковер мог бы сказать зрителям. Каждое произведение имеет свой сюжет — человека, с которым Анну связывают важные для нее отношения. Это очень яркие работы, говорящие к посетителю всем разнообразием красок. Автор буквально предлагает гостям провести день с разными цветами. Сейчас, в первые дни весны, после сверхтяжелой зимы нам всем действительно очень не хватает цветов», — написала Зеленская в Instagram-посте с фотографиями с выставки.

Елена Зеленская и Анна Сапон / © Instagram Елены Зеленской

Там жена президента предстала в сером клетчатом жакете без воротника и со скрытыми застежками, который скомбинировала с черными брюками-палаццо и черной обувью. В руке она держала черный клатч.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и серьги-кольца в ушах. К жакету Елена прикрепила интересную брошь с каплевидной жемчужиной на металлической основе.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

