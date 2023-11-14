В клетчатом жакете и с красным клатчем: как принцесса Диана ездила в Токио

Фото было сделано в день рождения ее мужа – принца Чарльза – 14 ноября 1990 года.

В тот день принцесса Уэльская находилась с экскурсией по автомобильному заводу в Токио. Она была среди высокопоставленных лиц, присутствовавших на коронации императора Акихито.

На этом снимке принцесса Диана одета в красный клетчатый жакет и держит под мышкой красный лаковый клатч. В ушах у принцессы крупные золотые серьги, а на запястье - золотые часы. Она мило улыбается во время беседы с тремя сотрудниками автозавода, на который приехала.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как Диана в платье с открытыми плечами и в особенном колье блистала на приеме в Токио вместе с принцем Чарльзом. Супруги в тот год приезжали на коронацию японского императора Акихито.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте также: