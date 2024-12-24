В клетчатом жакете и с красным платком: королева Соня приехала на встречу в ярком аутфите

Королева Норвегии Соня на днях посетила больницу Норвежской Армии Спасения Gatehospitalet в Осло.
87-летняя супруга короля Харальда V и мать наследного принца Хокона прибыла на встречу в элегантном клетчатом жакете под которым была черная блузка и в черных брюках, а поверх жакета набросила объемный красный платок. Через плечо у королевы висела небольшая сумка, а обута она была в черные ботинки на каблуках.
Королева Соня дополнила свой образ лаконичными золотыми серьгами с красными камнями и таким же ожерельем на шее. Сделала красивую укладку и макияж.
Напомним, на днях норвежские монархи поделились праздничным фото, которое сделали на фоне елки.
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