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В клетчатом жакете и с красным платком: королева Соня приехала на встречу в ярком аутфите

В клетчатом жакете и с красным платком: королева Соня приехала на встречу в ярком аутфите

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегии Соня на днях посетила больницу Норвежской Армии Спасения Gatehospitalet в Осло.

87-летняя супруга короля Харальда V и мать наследного принца Хокона прибыла на встречу в элегантном клетчатом жакете под которым была черная блузка и в черных брюках, а поверх жакета набросила объемный красный платок. Через плечо у королевы висела небольшая сумка, а обута она была в черные ботинки на каблуках.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Соня дополнила свой образ лаконичными золотыми серьгами с красными камнями и таким же ожерельем на шее. Сделала красивую укладку и макияж.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, на днях норвежские монархи поделились праздничным фото, которое сделали на фоне елки.

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