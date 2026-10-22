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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В клетчатом жакете и с младенцем в слинге: вторая леди США посетила мероприятие в Белом доме

Уша Венс взяла с собой на мероприятие своего трехмесячного сына.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Уша Венс

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс вместе с мужем, вице-президентом США Джей Ди Венсом, посетила мероприятие, посвященное женскому здоровью, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. С собой супруги взяли своего трехмесячного сына Алека Нила.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Для мероприятия вторая леди выбрала серый жакет в клетку с карманами с клапанами и черные брюки. У нее была аккуратная прическа и макияж с розово-коричневой помадой. Уши Венс украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Во время мероприятия Уша держала сына в темном слинге-переноске на груди и поддерживала его руками.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Напомним, Уша Венс через два месяца после родов в кобальтовом платье продемонстрировала стройную фигуру.

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