В клетчатом жакете и с новой брошью в виде птицы: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Первая леди Украины в видеоформате приняла участие в разговоре со своей польской коллегой.

Елена Зеленская поговорила по видеосвязи с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой. Она поблагодарила ее за постоянную помощь Украине.

"Я поражена тем, как быстро вы реагируете на запросы украинской стороны и оказываете соответствующую помощь. Я с теплотой вспоминаю нашу встречу осенью 2022 года в Варшаве и общий завтрак, во время которого мы обсудили ряд инициатив. И вот через шесть месяцев они реализованы", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская предложила коллеге реализовать возможные совместные образовательные программы: 1. Обучение украинским психологам и психиатрам на базе клиники психиатрии, боевого стресса и психотравматологии Военно-медицинского института (Польша). 2. Обучение в области реабилитации раненых для медицинского персонала на базе реабилитационной клиники Военно-медицинского института.

"Для Украины также интересен опыт Польши в реализации проекта "Безопасная школа", который сегодня чрезвычайно актуален для украинской системы образования. В частности, создание специально оборудованных интерактивных классов в заведениях среднего образования по модели польских классов Ognik, где школьники изучают правила пожарной, минной безопасности и гражданской защиты", – сказала первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи Зеленская предстала в деловом образе. На ней был серый клетчатый жакет и блузка молочного оттенка. К лацкану жакета первая леди прикрепила серебряную брошь в виде птицы с камнями на крыльях.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную прическу, легкий макияж и украсила уши лаконичными серебряными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская во время международного форума Forbes 30/50 в Абу-Даби продемонстрировала красивый аутфит с интересной золотой брошью.

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