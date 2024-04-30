В клетчатом жакете и с платком на шее: испанская принцесса сходила на матч знаменитого теннисиста

Сестра короля Филиппа VI была запечатлена фотографами во время турнира Mutua Madrid Open, который проходит в апреле на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica в Мадриде.

Инфанта Елена одета в серый клетчатый жакет, шляпу с лентой и шейный платок активно болела за испанского спортсмена с трибун. Она даже привстала, чтобы аплодисментами поприветствовать спортсмена в один из периодов матча. Принцесса дополнила свой образ серьгами-висюльками, несколькими золотыми кольцами и многочисленными браслетами, ее светлые волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Принцесса периодически попадает в объективы фотографов. В прошлый раз, напомним, Елену запечатлели по пути на свадьбу мэра Мадрида.

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