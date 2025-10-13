ТСН в социальных сетях

В клетчатом жакете и с серьгами-гвоздиками: пресс-секретарь Трампа приняла участие в круглом столе

Кэролайн Левитт выбрала для своего образа классические цвета.

Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приняла участие в круглом столе, на котором выступил Дональд Трамп. Мероприятие состоялось в государственной столовой Белого дома.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Там Кэролайн предстала в твидовом черно-белом клетчатом жакете и белой водолазке в рубчик. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с розовыми румянами, черными стрелками и прозрачным блеском на губах. В ушах у пресс-секретаря были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке - серебряные браслет и кольцо.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в деловом клетчатом наряде в осенних цветах.

