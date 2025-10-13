- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатом жакете и с серьгами-гвоздиками: пресс-секретарь Трампа приняла участие в круглом столе
Кэролайн Левитт выбрала для своего образа классические цвета.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приняла участие в круглом столе, на котором выступил Дональд Трамп. Мероприятие состоялось в государственной столовой Белого дома.
Там Кэролайн предстала в твидовом черно-белом клетчатом жакете и белой водолазке в рубчик. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с розовыми румянами, черными стрелками и прозрачным блеском на губах. В ушах у пресс-секретаря были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке - серебряные браслет и кольцо.
Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в деловом клетчатом наряде в осенних цветах.