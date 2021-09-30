В клетчатом жакете и с сумкой-багетом: стильный выход Елены Зеленской

В клетчатом жакете и с сумкой-багетом: стильный выход Елены Зеленской

Первая леди Украины дополнила свой аутфит трендовым аксессуаром.

Елена Зеленская посетила в "Мыстецьком Арсенале" фестиваль для юных художников и исследователей "NEOсвитний Арсенал". Он продлится по 3 октября. Тема мероприятия — "Разные вместе". Фестиваль посвящен обсуждению сосуществования разностей и инклюзии в широком смысле. Все дискуссии происходят через игру, творчество и практики неформального образования.

Первая леди появилась там в стильном образе. На ней была черная водолазка, клетчатый жакет в песочном оттенке, черные широкие брюки и черные туфли.

Елена Зеленская / president

Свой лук Елена дополнила трендовой замшевой сумкой-багетом, которая висела на плече.

Елена Зеленская / president

Волосы госпожа Зеленская уложила в стильные локоны, а на лицо она надела черную маску. В ушах были золотистые сережки. Гигиенический маникюр завершил аутфит жены президента.

Елена Зеленская / president

Напомним, Елена на встречу с прессой пришла в черном жакете, черных брюках клеш и черной рубашке с интересным желтым принтом, похожим на раскраску саламандры.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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