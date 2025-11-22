В клетчатом жакете и с золотыми серьгами-шарами: Елена Зеленская на обучающем тренинге

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Команда Фонда Елены Зеленской совместно с Фондом «Голоса детей» провела обучающий тренинг для команд, которые будут запускать первые молодежные пространства «12-21» в громадах. Первая леди также присутствовала на мероприятии. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии оттуда.

Жена президента в посте объяснила, что эти молодежные пространства — это безбарьерные центры для подростков и молодежи, сочетающие досуг, доверительное общение, поддержку в формате «равный — равному» и профессиональную психосоциальную помощь.

«Была рада встретиться с командами, которые сразу после специального обучения начнут работу с молодежью в пространствах. Убеждена, что в каждом из этих пространств юные посетители будут чувствовать всестороннюю поддержку и иметь все возможности для развития и самореализации», — отметила Елена.

На мероприятии Зеленская появилась в деловом образе. На ней был клетчатый жакет без воротника и со скрытыми пуговицами, который она сочетала с черными брюками. Первая леди сделала прическу с боковым пробором и локонами, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-шарами.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские сегодня, 22 ноября, почтили память жертв голодоморов в Украине.