В клетчатом жакете и серьгах-петушках: Елена Зеленская посетила школу в Варшаве

Елена Зеленская в рамках своего визита в Польшу посетила украинское учебное заведение – школу "Материнка" имени Дмитрия Павлычко в Варшаве. В школе учатся по программе МОН, поэтому учащиеся могут получать украинские образовательные документы.

Фотографии из школы супруга президента опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Тысячи украинских детей в этой школе спокойно учатся в светлых классах. Радостно выбегают на перерыв — их уроки прерывает только звонок, не сирена. У тысяч украинских детей здесь друзей, игры, первые влюбленности — нормальное детство...

Конечно, в феврале размеренная жизнь школы изменилась. Она приютила украинских учителей – более 60 педагогов нашли здесь работу. В заведении начали незапланированный набор учащихся. Сейчас родители со спокойным сердцем с утра провожают их на уроки: дети в безопасности, к тому же учатся на родном языке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Дмитрия Павлычко, в честь которого названа школа, есть стихотворение, которое, наверное, многие из нас помнят с детства. Называется он "Где лучшее место на земле" и заканчивается строчками: "Все народы равны. А земля там самая лучшая, где родился ты!" Очень хочу, чтобы наши дети вернулись домой, где их будут ждать родные школы – такие же безопасные", — написала в сообщении Елена.

В школу она пришла в скромном аутфите. На ней была серо-бежевая водолазка, клетчатый жакет и черные прямые укороченные брюки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди дополнила черной обувью. Волосы она аккуратно уложила, сделала нежный макияж и украсила уши интересными серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в подобных серьгах-петушках раньше мы видели Тину Кароль.

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