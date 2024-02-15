В клетчатом жакете и штанах-палаццо: пресс-секретарь Байдена угостила журналистов конфетами на брифинге

Карин Жан-Пьер продолжает экспериментировать с цветами в своих луках.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она показала новый деловой аутфит.
Карин была одета в клетчатый жакет с накладными карманами и таким же поясом, блузку лавандового цвета с пикантным декольте и темно-бежевые брюки-палаццо. Наряд она сочетала со своими любимыми бархатными бежевыми туфлями с ремешками и на шпильках.
Объемные кудри, макияж с персиковыми тенями, жемчужные серьги-пусеты, серебряный браслет и часы медного оттенка завершили лук пресс-секретаря.
Перед началом брифинга Жан-Пьер угостила журналистов конфетами по случаю Дня святого Валентина.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в новом красном платье.
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