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В клетчатом жакете и любимых очках: принцесса Анна прилетела с визитом в Турцию
Принцесса Анна отправилась в поездку в Турцию.
Ее королевское Высочество приняла участие в памятной церемонии, состоявшейся в Мемориале мучеников на полуострове Галлиполи в честь 110-й годовщины Галлиполийской кампании, с участием представителей Турции и многих других стран в Чанаккале.
Принцесса Анна приехала в темном клетчатом удлиненном жакете, который сочетала с черными классическими брюками со стрелками, пестрым платком на шее, синими перчатками и черными ботинками на каблуках. Она собрала волосы в любимую прическу «улей», надела жемчужные серьги, брошь прикрепила к жакету, а в руке держала небольшую кожаную сумку.
Также принцесса Анна носила любимые солнцезащитные очки от Adidas, которые носит уже 20 лет. Ранее, напомним, мы собрали для вас подборку фотографий королевской принцессы в этих очках.