ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

В клетчатом жакете и любимых очках: принцесса Анна прилетела с визитом в Турцию

Принцесса Анна отправилась в поездку в Турцию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее королевское Высочество приняла участие в памятной церемонии, состоявшейся в Мемориале мучеников на полуострове Галлиполи в честь 110-й годовщины Галлиполийской кампании, с участием представителей Турции и многих других стран в Чанаккале.

Принцесса Анна приехала в темном клетчатом удлиненном жакете, который сочетала с черными классическими брюками со стрелками, пестрым платком на шее, синими перчатками и черными ботинками на каблуках. Она собрала волосы в любимую прическу «улей», надела жемчужные серьги, брошь прикрепила к жакету, а в руке держала небольшую кожаную сумку.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Также принцесса Анна носила любимые солнцезащитные очки от Adidas, которые носит уже 20 лет. Ранее, напомним, мы собрали для вас подборку фотографий королевской принцессы в этих очках.

Принцесса Анна и Зара Тиндолл / © Associated Press

© Associated Press

Принцесса Анна и Зара Тиндолл_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie