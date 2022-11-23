В клетчатом жакете и юбке цвета кэмел: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская встретилась с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Гансом Клюге. Они обсудили ход создания в Украине Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди.

Фотографии со встречи Елена опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Чтобы психологическая помощь стала такой же привычной и доступной, как и обычная медицинская, и помогла украинцам залечить психологические раны войны, продолжаем создавать свою уникальную систему охраны психического здоровья.

На этом пути должны двигаться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. А помогает нам это делать ВОЗ @who, предоставляя экспертизу и всячески поддерживая", — написала супруга президента в посте.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она добавила, что это бюро возглавляет врач Ганс Клюге, имеющий 25-летний опыт работы на трех континентах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"И это движение в двух направлениях. Как говорит Клюге, уникальный опыт Украины нужен миру и обязательно повлияет на всю международную систему здравоохранения", — добавила Зеленская.

На встрече Елена предстала в деловом клетчатом жакете, темной водолазке в рубчике и юбке цвета кэмел.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Волосы первой леди заплели сзади в колосок и сделали макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотистые серьги в виде петушков.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская в траурном образе приняла участие в памятной церемонии по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Читайте также: