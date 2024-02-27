В клетчатом жакете и юбке: как стильная королева Елизавета II прилетала в Лос-Анджелес

Сегодня вспоминаем поездку королевы Елизаветы II в Калифорнию в 1983 году.

Именно в этот день, 27 февраля 1983 года, Ее Величество королева Елизавета II прилетела со своим супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским в Лос-Анджелес.

На фото Елизавета II машет публике, пришедшей ее поприветствовать, выходя из одного из президентских самолетов в аэропорту Лонг-Бич после короткого перелета из Палм-Спрингс. Тогда монарх совершила двухдневный визит в Лос-Анджелес, который включал в себя выступление в мэрии и праздничный ужин в студии Twentieth Century Fox.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Одета в тот день Елизавета была в короткий клетчатый жакет и юбку до колен, обута в черные кожаные туфли на каблуках, в руках она несла пальто и маленькую черную сумку. Также она была в берете, с жемчужными серьгами в ушах, жемчужным колье на шее и с двумя брошами, прикрепленными к ее воротнику.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Елизавета II пользовалась только прозрачными зонтиками.

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