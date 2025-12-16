ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

В клетчатом жакете и замшевых туфлях: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Германию

Джорджа Мелони продемонстрировала новый деловой образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Берлин, чтобы принять участие в деловых переговорах.

Там она появилась в клетчатом жакете, белом свитере и брюках-клеш цвета слоновой кости. Наряд она дополнила темно-бежевыми замшевыми туфлями.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Волосы политик собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук браслетами, часами и кольцами.

Напомним, Джорджу Мелони сфотографировали с 2-метровым президентом Мозамбика. Фото получилось забавным.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie