- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатом жакете и замшевых туфлях: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Германию
Джорджа Мелони продемонстрировала новый деловой образ.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Берлин, чтобы принять участие в деловых переговорах.
Там она появилась в клетчатом жакете, белом свитере и брюках-клеш цвета слоновой кости. Наряд она дополнила темно-бежевыми замшевыми туфлями.
Волосы политик собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук браслетами, часами и кольцами.
Напомним, Джорджу Мелони сфотографировали с 2-метровым президентом Мозамбика. Фото получилось забавным.