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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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86
Время на прочтение
1 мин

В клетчатой рубашке и бейсболке: кронпринцесса Виктория прогулялась по заповеднику

49-летняя шведская кронпринцесса Виктория появилась на мероприятии впервые за несколько месяцев летних каникул.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса посетила Зал природы маяка Кулленс во время прогулки по природному заповеднику Куллаберг в Хёганасе.

Наследница шведского престола и будущая королева была одета в клетчатую рубашку, штаны, а на пояс завязала куртку. Виктория надела также бейсболку на голову, у нее на шее была тонкая золотая цепочка, а в ушах миниатюрные серьги-гвоздики. На лице был очень легкий макияж, а волосы собраны в низкий хвост.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Последний раз публике показывали фотографии будущей королевы в июле, когда Виктория праздновала день рождения. Тогда дворец опубликовал портретный снимок.

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