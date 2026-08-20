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В клетчатой рубашке и бейсболке: кронпринцесса Виктория прогулялась по заповеднику
49-летняя шведская кронпринцесса Виктория появилась на мероприятии впервые за несколько месяцев летних каникул.
Кронпринцесса посетила Зал природы маяка Кулленс во время прогулки по природному заповеднику Куллаберг в Хёганасе.
Наследница шведского престола и будущая королева была одета в клетчатую рубашку, штаны, а на пояс завязала куртку. Виктория надела также бейсболку на голову, у нее на шее была тонкая золотая цепочка, а в ушах миниатюрные серьги-гвоздики. На лице был очень легкий макияж, а волосы собраны в низкий хвост.
Последний раз публике показывали фотографии будущей королевы в июле, когда Виктория праздновала день рождения. Тогда дворец опубликовал портретный снимок.