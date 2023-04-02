В клетчатой рубашке и брючном костюме: новый выход Елены Зеленской

На днях Елена Зеленская приняла участие в международной конференции United for Justice: Bucha — The Hague ("Объединенные ради справедливости: Буча — Гаага"), посвященной годовщине освобождения Бучи от российских окупантов. На ней обсуждались пути привлечения к ответственности всех, кто совершал зверства в Буче и других украинских городах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Слово "Буча" должно означать не только трагедию, но и неотвратимость наказания. Это важно не только для пострадавших и не только для Украины. Это важно для мира. Чтобы убийства мирных людей в мире не стали нормой. Чтобы ни одному диктатору не пришло в голову повторить где-то геноцид", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в сдержанном деловом образе. На ней была клетчатая рубашка и черный костюм, состоявший из удлиненного жакета и широких брюк. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были элегантные золотистые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встрече с сообществом "Бизнес без барьеров" Елена Зеленская появилась в светлой рубашке и коричневом костюме-тройке. К лацкану жакета она прикрепила любимую брошь в виде карты Украины.

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