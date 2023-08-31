В клетчатой рубашке и дождевике: кронпринцесса Виктория приехала на ферму

Будущая королева Швеции приехала для того, чтобы узнать о сборе водяного тростника в связи с Днем Балтийского моря. Репортеры, присутствовавшие на мероприятии запечатлели, как принцесса кормила скот специальным кормом, приготовленным из собранного водяного тростника.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

На ферму Vallentuna 4HFarm кронпринцесса Виктория приехала в клетчатой рубашке цвета морской волны и брюках, а сверху надела синий плащ-дождевик и бейсболку на голову.

Волосы Виктории были собраны в традиционный пучок. Она сделала легкий дневной макияж и дополнила образ миниатюрными серьгами-гвоздиками и тонкой подвеской на шее, а также несколькими кольцами на пальцах.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Виктория показала, как отправляла своих двоих детей в школу. Учеба в Швеции началась на несколько недель раньше, чем в Украине.

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