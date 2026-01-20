- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатой юбке и блузке с плетением и бантом: Кайя Каллас в красивом образе появилась на деловой встрече
Кайя Каллас для своих аутфитов обычно выбирает классические силуэты.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе с министром иностранных дел и исследований Гренландии Вивиан Моцфельдт и министром обороны Дании Троэльсом Лунда Поульсеном.
Каллас появилась в красивом деловом образе с ноткой элегантности. На ней был темно-синий однобортный жакет и белая блузка с фактурным плетением и воротником-стойкой с рюшей, которую она дополнила акцентным черным тонким бантом.
Верх политик скомбинировала с классической клетчатой юбкой миди в серо-коричневой палитре и с замшевыми темно-синими туфлями с круглыми носками и на удобных каблуках.
У Кайи была укладка с боковым пробором, макияж с нежно-розовой помадой и лаконичные золотые серьги-кольца в ушах.
