В клетчатой юбке и блузке с плетением и бантом: Кайя Каллас в красивом образе появилась на деловой встрече

Кайя Каллас / © Associated Press

Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе с министром иностранных дел и исследований Гренландии Вивиан Моцфельдт и министром обороны Дании Троэльсом Лунда Поульсеном.

Вивиан Моцфельдт, Кайя Каллас и Троэльс Лунда Поульсен / © Associated Press

Каллас появилась в красивом деловом образе с ноткой элегантности. На ней был темно-синий однобортный жакет и белая блузка с фактурным плетением и воротником-стойкой с рюшей, которую она дополнила акцентным черным тонким бантом.

Кайя Каллас / © Associated Press

Верх политик скомбинировала с классической клетчатой юбкой миди в серо-коричневой палитре и с замшевыми темно-синими туфлями с круглыми носками и на удобных каблуках.

У Кайи была укладка с боковым пробором, макияж с нежно-розовой помадой и лаконичные золотые серьги-кольца в ушах.

Троэльс Лунда Поульсен, Кайя Каллас и Вивиан Моцфельдт / © Associated Press

Напомним, Кайя Каллас в баклажанном жакете и водолазке в рубчик пришла на встречу министров в Брюсселе.