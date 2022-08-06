В клетчатой юбке и с оригинальным украшением: единственна дочь Елизаветы II на репетиции военного оркестра

4 августа дочь королевы Елизаветы II, 71-летняя принцесса Анна, посетила репетицию Королевского Эдинбургского парада военных оркестров. Это музыкально-театральный фестиваль, который проводится в первые три недели августа ежегодно начиная c 1950 года в Эдинбурге, Шотландия.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Для мероприятия Анна надела юбку с традиционной шотландской клеткой и красное укороченое двубортное пальто с воротником-стойкой. Ворот она украсила золотой брошью в виде переплетенных жгутов, которая была украшена жемчужинами и еще несколькими драгоценными камнями. А вот в ушах у принцессы были лаконичные серьги-гвоздики.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также в образе дочери королевы Великобритании присутствовали черные удобный туфли на низком каблуке, сумка на длинном ремешке и спортивные солнцезащитные очки.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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