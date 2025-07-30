В клетчатой юбке и с сумкой Dior: возлюбленная Трампа-младшего продемонстрировала эффектный образ

Беттина Андерсон / © Associated Press

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Папарацци сфотографировали, как Эрик и Лара Трамп и Дональд Трамп-младший и его девушка Беттина Андерсон прибыли в Trump International Golf Links в Абердиншире, Шотландия. Пары выходили из вертолета.

Беттина Андерсон / © Associated Press

Светская львица и модель Беттина Андерсон продемонстрировала эффектный аутфит. На ней была белая блузка и голубая юбка миди с белым и оранжевым клетчатым принтом. На плечи она накинула бежевый тренд.

Образ Андерсон дополнила голубыми слингбэками на шпильках от Manolo Blahnik и большой сумкой Dior.

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Семья Трампов / © Associated Press

Модель сделала красивую укладку с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши серьгами-гвоздиками, шею - золотыми цепочками с подвесками, а руки - золотыми браслетами.