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В клетчатой юбке и с сумкой Dior: возлюбленная Трампа-младшего продемонстрировала эффектный образ
Беттина Андерсон сопровождала своего возлюбленного на церемонии открытия гольф-клуба в Шотландии.
Папарацци сфотографировали, как Эрик и Лара Трамп и Дональд Трамп-младший и его девушка Беттина Андерсон прибыли в Trump International Golf Links в Абердиншире, Шотландия. Пары выходили из вертолета.
Светская львица и модель Беттина Андерсон продемонстрировала эффектный аутфит. На ней была белая блузка и голубая юбка миди с белым и оранжевым клетчатым принтом. На плечи она накинула бежевый тренд.
Образ Андерсон дополнила голубыми слингбэками на шпильках от Manolo Blahnik и большой сумкой Dior.
Модель сделала красивую укладку с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши серьгами-гвоздиками, шею - золотыми цепочками с подвесками, а руки - золотыми браслетами.