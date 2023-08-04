В клетчатой юбке и спортивных очках: единственная дочь королевы Елизаветы II на репетиции военного парада

Начиная с 1950 года в Эдинбурге, Шотландия, в первые три недели августа проводится музыкально-театральный фестиваль - Королевский Эдинбургский парад военных оркестров. Шоу проходит грандиозно и ярко, а одну из последних репетиций, перед официальным открытием, посетила единственная дочь королевы Елизаветы II - 72-летняя принцесса Анна.

Она наблюдала за художественными выступлениями международных военных оркестров на плацу, а затем познакомилась с некоторыми исполнителями и вспомогательным персоналом, принимавшими участие в мероприятии этого года.

Поскольку мероприятие проходило в Шотландии, в соответствии с традициями, Анна надела клетчатую юбку в складки, которая напоминала килт. Также на дочери покойной королевы был синий жакет, туфли на небольшом каблуке и спортивные очки. Волосы Анна уложила в традиционную для себя прическу, которую носит еще с молодости, на плече у нее висела сумка на длинном ремешке, а губы она накрасила яркой помадой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Анна, как и ее мама, любит яркие оттенки помады. Королеву Елизавету в разное время также часто фотографировали за тем, как она красила губы на публике. Яркий оттенок губ был неотъемлемой частью имиджа монарха.

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