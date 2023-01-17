В клетчатых брюках и пальто верблюжьего цвета: королева Летиция посетила рабочее мероприятие

Королева Испании Летиция уже вернулась с супругом королем Филиппом VI из Греции, где вчера состоялась церемония прощания с королем Константином II.

На траурном мероприятии Ее Величество появилась в черном наряде: платье-пальто, туфлях Prada на высоких каблуках и с сумкой Giorgio Armani.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А сегодня Летиция уже в Мадриде приехала на встречу в штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний).

50-летняя королева прекрасно выглядела и была в бежевом джемпере в рубчик, серых брюках клеш в крупную клетку и в длинном пальто верблюжьего цвета. Обута Летиция была в черные кожаные туфли на каблуках, а на плече у нее висела маленькая черная сумка.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Ее Величества был красивый дневной макияж, в ушах сверкали серьги с камнями (ранее в таких мы королеву не видели), волосы она распустила и расчесала по пробору, а на указательном пальце у Летиции сверкало новое золотое кольцо, о котором мы уже рассказывали ранее.

До этого королева Летиция постоянно носила другое кольцо от бренда Karen Hallam, которое ей подарили ее дочери – инфанта София и принцесса Леонор.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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