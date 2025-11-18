ТСН в социальных сетях

56
1 мин

В кобальтово-синем платье: эффектная королева Матильда появилась на приеме

Королевская чета Бельгии появилась сегодня на торжественном приеме.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп прибыли на королевский прием для лиц, удостоенных дворянского достоинства, который состоялся во дворце в Брюсселе.

Ее Величество королева Матильда появилась на мероприятии в кобальтово-синем платье с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками, подобрав к нему миниатюрную черную сумку и черные туфли. Ее Величество собрала волосы в прическу, сделала макияж и надела синие серьги-висюльки с камнями. Ее вечерний образ также дополняли золотые часы и браслет на запястье, которые она носит практически не снимая, как и свое помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп прибыл на прием в темно-сером костюме, к которому подобрал белую рубашку и коричневый галстук в принт. Выглядели они с королевой Матильдой очень гармонично.

56
