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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В кобальтово-синем платье и туфлях Chanel: королева Камилла посетила хоспис

Королева Камилла приехала сегодня с визитом в город Барнстапл.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, покровительница детского хосписа South West, присоединилась к сотрудникам, волонтерам и семьям на праздновании 30-летия хосписа в CHSW Little Bridge House в Барнстапле.

Ее Величество приехала в кобальтово-синем платье длины миди с вышивкой на груди и рукавами три четверти, обута в двухцветные туфли от Chanel, а образ дополнила золотой цепочкой с подвеской и любимым браслетом Van Cleef & Arpels. У Камиллы была ее фирменная укладка и макияж на лице, выглядела она очень изящно.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

В похожем образе королева недавно посещала приют для собак и кошек Баттерси, тогда на ней было платье Fiona Clare, туфли на каблуках Eliot Zed и плетенная сумка в руках от Rixo. Королева приехала открыть новый сад для собак Королевского садоводческого общества.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

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