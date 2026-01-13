В кобальтово-синем платье и туфлях в тон: королева Матильда посетила мероприятие во дворце

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Реклама

Королева Матильда и король Филипп принимали руководителей европейских институтов и постоянных представителей, аккредитованных при ЕС, на новогоднем приеме в Королевском дворце в Брюсселе.

Матильда приехала на прием в кобальтово-синем плиссированном платье с вырезом «лодочка» длины ниже колен, подобрав к наряду сатиновые туфли-лодочки в тон и на каблуках и миниатюрный клатч. Королева сделала свою традиционную прическу и легкий макияж, подчеркивал сияние ее лица, и подобрала к образу серьги-висюльки с синими камнями. Также она надела часы, которые носит не снимая и золотой браслет на запястье.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

А буквально на днях король и королева Бельгии присутствовали на торжественной мессе в честь 800-летия собора Святых Михаила и Гудулы, состоявшейся 11 января в Брюсселе. Тогда для выхода на публику Матильда также выбрала синий наряд.

Реклама