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В кобальтовом брючном костюме и пальто с цветами: королева Матильда в красивом образе приехала к детям

В кобальтовом брючном костюме и пальто с цветами: королева Матильда в красивом образе приехала к детям

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгии Матильда посетила начальную школу Дезире Ван Монкховен в Генте.

Матильда приехала, чтобы почитать детям в слух в рамках инициативы, которая так и называется "Неделя чтения вслух". Это ежегодное мероприятие некоммерческой организации Everyone Reads, призванное подчеркнуть важность и удовольствие от чтения вслух.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгии снова порадовала красивым образов, который выбрала для появления на публичном мероприятии. Она надела кобальтовый брючный костюм, под жакетом которого у нее был белый топ, а сверху на плечи она набросила светлое пальто с синими цветами. Образ Матильда дополнила цветочными серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами на запястье, часами, своим обручальным и помолвочными кольцами. В руках королева держала бежевый кожаный клатч и букет цветов. Также у нее была ее фирменная укладка и макияж в натуральных оттенках.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Вероятно, у Матильды поменялся стилист, который подбирает ей луки для светских выходов. В последнее время ее образы стали более яркими и очень к лицу королеве. А еще она стала чаще носить кейп-пальто, как бы подражая своей нидерландской коллеге королеве Максиме.

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