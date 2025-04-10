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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

В кобальтовом костюме и лодочках: королева Мэри приехала с визитом в госпиталь

Королева Мэри облачилась в красивый кобальтово-синий костюм и отправилась на рабочее мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество королева Дании посетила консультационный центр в больнице Херлева. Она приехала на встречу в стильном брючном костюме, который состоял из короткого жакета интересного кроя и широких брюк со стрелками и высокой талией.

Мэри дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках, уложила красивыми локонами волосы и сделала выразительный макияж, а у нее на жакете была пришпилена золотая брошь с жемчужиной.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

«Впервые в качестве покровительницы Датского онкологического общества Ее Величество Королева посетила онкологический консультационный центр в Херлеве. Ее Величество приняла на себя обязанности патрона в связи со сменой престола», — говорится в сообщении в Instagram датской королевской семьи.

«В ходе визита была предоставлена ​​информация о консультационных услугах Датского онкологического общества по всей стране, его усилиях в области исследований, а также работе с информацией и профилактикой. Организация существует на собранные средства и имеет большое количество членов и волонтеров», — дополнил дворец.

/ © Датская королевская семья/Instagram

© Датская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно королева Мэри демонстрировала образ в брючном костюме во время поездки в Париж.

Дата публикации
Количество просмотров
169
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