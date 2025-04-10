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В кобальтовом костюме и лодочках: королева Мэри приехала с визитом в госпиталь
Королева Мэри облачилась в красивый кобальтово-синий костюм и отправилась на рабочее мероприятие.
Ее Величество королева Дании посетила консультационный центр в больнице Херлева. Она приехала на встречу в стильном брючном костюме, который состоял из короткого жакета интересного кроя и широких брюк со стрелками и высокой талией.
Мэри дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках, уложила красивыми локонами волосы и сделала выразительный макияж, а у нее на жакете была пришпилена золотая брошь с жемчужиной.
«Впервые в качестве покровительницы Датского онкологического общества Ее Величество Королева посетила онкологический консультационный центр в Херлеве. Ее Величество приняла на себя обязанности патрона в связи со сменой престола», — говорится в сообщении в Instagram датской королевской семьи.
«В ходе визита была предоставлена информация о консультационных услугах Датского онкологического общества по всей стране, его усилиях в области исследований, а также работе с информацией и профилактикой. Организация существует на собранные средства и имеет большое количество членов и волонтеров», — дополнил дворец.
Напомним, недавно королева Мэри демонстрировала образ в брючном костюме во время поездки в Париж.