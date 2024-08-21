В кобальтовом костюме и на шпильках: красивая Камала Харрис выступила на форуме

Камала Харрис любит синий цвет, поэтому часто использует его в своих деловых образах.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступила на форуме Fiserv, который состоялся в рамках предвыборного митинга в Милуоки.
Там политик появилась в деловом костюме кобальтового оттенка, который состоял из приталенного жакета с одной пуговицей и брюк-клеш со стрелками. Аутфит она дополнила черным топом и черными кожаными туфлями-лодочками на шпильках.
Камала сделала красивую укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка, а руки украсила золотыми браслетами и кольцами с камнями.
Напомним, в прошлый раз Камала Харрис появилась на публике в жакете цвета индиго и кедах Chuck Taylor Converse.
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