В кобальтовом костюме и на шпильках: красивая Камала Харрис выступила на форуме

Камала Харрис любит синий цвет, поэтому часто использует его в своих деловых образах.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступила на форуме Fiserv, который состоялся в рамках предвыборного митинга в Милуоки.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом костюме кобальтового оттенка, который состоял из приталенного жакета с одной пуговицей и брюк-клеш со стрелками. Аутфит она дополнила черным топом и черными кожаными туфлями-лодочками на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала сделала красивую укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка, а руки украсила золотыми браслетами и кольцами с камнями.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Камала Харрис появилась на публике в жакете цвета индиго и кедах Chuck Taylor Converse.

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