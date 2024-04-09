В кобальтовом костюме и с сентиментальной подвеской: королева Мэри вышла в свет

Королева Дании Мари приняла участие в праздновании 20-летия специалистов в Национальном музее Дании в Копенгагене.

52-летняя королева появилась на публике в эффектном брючном костюме кобальтового цвета от The Fold London, дополнив лук темно-синими туфлями из замши от Jimmy Choo на каблуках, золотыми серьгами ELHANATI и тонкой золотой цепочкой на шее от Halberstadt с подвеской в виде буквы "F" на которую начинается имя ее мужа.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

У королевы Мэри был светлый маникюр, золотой браслет сверкал на пальце, в руках был букет цветов, подаренный ей на мероприятии. Волосы Ее Величество распустила и сделала свой фирменный макияж.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

На днях королева также посещала открытие оленьего парка, где мы ее видели в абсолютно другом образе.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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