В кобальтовом платье и в жемчугах: японская принцесса Кико на встрече с премьер-министром Греции

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико сегодня, 30 января, встречали у себя в гостях в Императорском дворце в Токио премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его супругу Мареву Грабовски.

Для этой встречи принцесса Кико выбрала скромное закрытое платье длины миди кобальтового цвета, которое сочетала с белыми капроновыми колготами и черными кожаными туфлями на невысоких каблуках.

Марева Грабовски, Кириакос Мицотакис, принц Акисино и принцесса Кико / Фото: Associated Press

Аутфит японская принцесса дополнила элагантными украшениями: жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами-пусетами и изысканной золотой брошью с жемчугом. Аккуратная укладка и нежный макияж завершил образ принцессы.

Марева Грабовски была одета в черный приталенный жакет с тонким ремешком, топ и белые широкие брюки со стрелками. В ушах у нее были золотые серьги с зелеными камнями, на руке – золотой браслет, а к лацкану она прикрепила экстравагантную брошь.

Принцесса Кико / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонию вручения международной премии по биологии в Токио принцесса Кико пришла в голубом кимоно с цветочным принтом, которое она дополнила бежево-золотистым оби с большим цветком.

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