В кобальтовом платье и жакете: яркая королева Маргрете II посетила публичное мероприятие

Это главный собор Дании, усыпальница датских королей. Все датские короли и почти все датские королевы были захоронены в соборе и пристроенных к нему королевских капеллах. Всего в соборе находится 39 захоронений. По воле последнего короля Фредерика IX и его супруги Ингрид (родители королевы Маргрете II) для них был возведен мавзолей за стенами собора.

В 1995 году собор был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

Королева Маргрете II посетила в этот день праздничную службу и обед. А королевский дом опубликовал фотографии с мероприятия в Instagram.

(листайте фото вправо)

Ее Величество была в кобальтовом платье и коротком жакете, в руках держала сумку от Chanel и была в своих любимых цветочных серьгах. Также у Маргрете был красный маникюр и брошка на груди. Волосы собраны заколкой, а на лице очки.

С тех пор, как королева отреклась от трона в пользу старшего сына короля Фредерика X, она стала реже появляться на публике, но все же сохранила за собой титул королевы.

Король Фредерик X, королева Мэри, королева Маргрете II и принцесса Бенедикта - сестра Маргрете II / Фото: Getty Images

Кстати, 16 апреля Маргрете II отпраздновала 84-летие, а 21 апреля ее старшая внучка принцесса Изабелла отметила 17-летие.

Читайте также: