В кобальтовом платье и жакете: яркая королева Маргрете II посетила публичное мероприятие

Бывшая королева Дании Маргрете II посетила мероприятие, посвященное 325-летию со дня основания монастыря Роскилле.
Это главный собор Дании, усыпальница датских королей. Все датские короли и почти все датские королевы были захоронены в соборе и пристроенных к нему королевских капеллах. Всего в соборе находится 39 захоронений. По воле последнего короля Фредерика IX и его супруги Ингрид (родители королевы Маргрете II) для них был возведен мавзолей за стенами собора.
В 1995 году собор был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия.
Королева Маргрете II посетила в этот день праздничную службу и обед. А королевский дом опубликовал фотографии с мероприятия в Instagram.
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Ее Величество была в кобальтовом платье и коротком жакете, в руках держала сумку от Chanel и была в своих любимых цветочных серьгах. Также у Маргрете был красный маникюр и брошка на груди. Волосы собраны заколкой, а на лице очки.
С тех пор, как королева отреклась от трона в пользу старшего сына короля Фредерика X, она стала реже появляться на публике, но все же сохранила за собой титул королевы.
Кстати, 16 апреля Маргрете II отпраздновала 84-летие, а 21 апреля ее старшая внучка принцесса Изабелла отметила 17-летие.
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