В кобальтовом платье с вырезами на рукавах и в блестящих туфлях: Джилл Байден продемонстрировала красивый аутфит

Первая леди США выбрала для своего появления эффектный лук.

Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден принимали у себя в гостях в Белом доме премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленную Джоди Хейдон. В честь их приезда хозяева устроили государственный ужин.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для своего образа атласное платье миди цвета кобальта. Наряд имел вырезы на рукавах и небольшой разрез на юбке.

Платье она скомбинировала с белыми блестящими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала элегантную прическу с локонами, красиво закрепив волосы с одной стороны, вечерний макияж с акцентом на глазах и маникюр "френч". Лук первая леди дополнила серьгами с камнями, золотыми цепочками с подвесками, браслетами и каблуками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черный классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятие в Белом доме Джилл Байден появилась в элегантном черном платье миди с короткими рукавами, которое сверху было украшено камнями.

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