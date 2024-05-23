В кобальтовом жакете и брюках: королева София вышла в свет в ярком луке

Королева София принимает участие в ежегодном собрании Попечительского совета Испанского института королевы Софии и открытии первых конференций, посвященных 250-летию отношений между Испанией и Соединенными Штатами.

На мероприятие в Мадриде мать короля Филиппа VI приехала в ярком кобальтовом коротком жакете, который хорошо гармонировал с пестрой блузкой и темно-синими брюками со стрелками. Также 85-летняя королева носила замшевые ботинки на достаточно высоких каблуках, а в руках держала маленькую кожаную сумку.

София сделала фирменную укладку и легкий макияж, у нее был французский маникюр, а также серьги с камнями в ушах и несколько золотых цепочек на шее.

Королева София / Фото: Getty Images

Королева часто выбирает для светских выходов именно брючные костюмы и также часто носит обувь на каблуках. Несмотря на возраст, София явно не собирается уменьшать количество рабочих мероприятий и продолжит появляться на публике далее.

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