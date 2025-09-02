- Дата публикации
В кобальтовом жакете и брюках с принтом: нидерландская принцесса в ярком аутфите приехала на гонки
Нидерландская принцесса Маргарита посетила недавно гонки Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт вместе с членами королевской семьи.
82-летняя принцесса выбрала для появления на публичном мероприятии яркий жакет кобальтового цвета, который носила в сочетании с белой рубашкой и бело-синими легкими брюками с принтом.
Обута принцесса была в белые кроссовки, на плече у нее висела объемная сумка, а образ завершала стильная укладка и круглые солнцезащитные очки с коричневыми линзами.
Также соревнования посетил король Виллем-Александр и его семья — королева Максима и трое их взрослых дочерей — принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.
Это было первое появление семьи на публике после летнего отпуска, который они провели в Греции.