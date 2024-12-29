В кобальтовом жакете и с красивой прической: королева София сходила на концерт

Ее Величество была запечатлена на рождественском концерте "La Musica del Reciclaje" группы Ecoembes в Gran Teatro Caixabank Principe Pio в Мадриде.

86-летняя королева была одета в короткий кобальтовый жакет, который носила в сочетании с черными брюками. У нее была идеальная прическа, жемчужные серьги в ушах и несколько украшений надела на шею. На груди у Софии была брошка в виде бабочки из жемчуга и с россыпью бриллиантов. Также она дополнила образ несколькими золотыми браслетами и многочисленными кольцами на пальцах, и у нее был французский маникюр.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, остальная часть испанской королевской семьи отправилась на зимние каникулы. Недавно мы показывали вам праздничную открытку, представленную королем Филиппом VI и королевой Летицией.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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