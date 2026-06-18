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В кобальтовом жакете с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен на официальной церемонии во Франции
Глава Еврокомиссии выбрала для мероприятия сдержанный, но эффектный наряд насыщенного королевского синего оттенка.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала на официальной церемонии встречи лидеров стран-участниц саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен.
Для дипломатического мероприятия политик традиционно выбрала классический деловой образ с ярким акцентом. Она появилась в приталенном двубортном жакете насыщенного кобальтового цвета с золотистыми пуговицами.
Урсула сочетала жакет со светлым топом и прямыми черными брюками классического кроя. На ногах у нее были черные кожаные туфли на невысоких устойчивых каблуках с острым носком и пряжками с камнями.
У нее была прическа с объемом у корней и легкий макияж. Уши она украсила серьгами-гвоздиками, а на шее было ен любимое жемчужное ожерелье.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на деловую встречу надела красный однобортный жакет и светло-бежевую блузку со складками.