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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В кобальтовом жакете с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен на официальной церемонии во Франции

Глава Еврокомиссии выбрала для мероприятия сдержанный, но эффектный наряд насыщенного королевского синего оттенка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала на официальной церемонии встречи лидеров стран-участниц саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Урсула фон дер Ляйен и супруги Макрон / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен и супруги Макрон / © Associated Press

Для дипломатического мероприятия политик традиционно выбрала классический деловой образ с ярким акцентом. Она появилась в приталенном двубортном жакете насыщенного кобальтового цвета с золотистыми пуговицами.

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула сочетала жакет со светлым топом и прямыми черными брюками классического кроя. На ногах у нее были черные кожаные туфли на невысоких устойчивых каблуках с острым носком и пряжками с камнями.

У нее была прическа с объемом у корней и легкий макияж. Уши она украсила серьгами-гвоздиками, а на шее было ен любимое жемчужное ожерелье.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на деловую встречу надела красный однобортный жакет и светло-бежевую блузку со складками.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
145
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