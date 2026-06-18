В кобальтовом жакете с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен на официальной церемонии во Франции

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала на официальной церемонии встречи лидеров стран-участниц саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Урсула фон дер Ляйен и супруги Макрон / © Associated Press

Для дипломатического мероприятия политик традиционно выбрала классический деловой образ с ярким акцентом. Она появилась в приталенном двубортном жакете насыщенного кобальтового цвета с золотистыми пуговицами.

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула сочетала жакет со светлым топом и прямыми черными брюками классического кроя. На ногах у нее были черные кожаные туфли на невысоких устойчивых каблуках с острым носком и пряжками с камнями.

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У нее была прическа с объемом у корней и легкий макияж. Уши она украсила серьгами-гвоздиками, а на шее было ен любимое жемчужное ожерелье.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на деловую встречу надела красный однобортный жакет и светло-бежевую блузку со складками.

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