В кофейном аутфите и ярких туфлях: королева Рания сходила на выставку с первой леди Италии

В своем Instagram Ее Величество королева поделилась фотографиями и показала, как провела время с госпожой Лаурой.

"Куда бы вы ни повернули в Иордании, вы найдете отголоски древних цивилизаций, которые когда-то называли нашу землю домом. В нашей стране действительно есть что-то для каждого туриста. Это опыт, который вы не захотите пропустить! С первой леди Италии Лаурой Маттареллой на выставке "Иордания: Рассвет христианства" в Палаццо делла Канчеллерия", - подписала снимки Рания.

Королева Рания и Лаура Маттарелла / Фото: Instagram королевы Рании

На выставку королева приехала в кофейной водолазке и макси-юбке, в руках держала небольшую сумку, подобранную в тон ее образа, а обута была в желтые туфли-лодочки. Рания дополнила свой образ серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами, сделала выразительный макияж и собрала волосы в высокий хвост, накрученный волнами.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Первая леди Италии облачилась в розовый костюм, в руках держала подходящую сумку и была обута в туфли на устойчивых каблуках.

Королева Рания и Лаура Маттарелла / Фото: Instagram королевы Рании

Напомним, недавно мы рассказывали, что королева Рания поделилась радостной новостью о том, что скоро станет бабушкой во второй раз.

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