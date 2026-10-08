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В кофейном брючном костюме: стильный выход княгини Шарлин на спортивное мероприятие
Княгиня Шарлин, как президент Федерации регби Монако, в сопровождении своего брата Гарета Уиттстока посетила отель Monte-Carlo Bay.
Поводом для визита стала презентация сезона 2026–2027 годов и обсуждение предстоящих важных соревнований для национальной сборной Монако по регби.
Княгиня с радостью сообщила игрокам о том, что команда прошла квалификацию на IV Европейские игры. Они пройдут в Стамбуле в июне следующего года и соберут около 7500 спортсменов из 50 стран, которые будут соревноваться примерно в тридцати видах спорта.
Благодаря инициативе и поддержке княгини Шарлин регби в Монако продолжает развиваться, достигнув важного исторического рубежа.
Княгиня тепло поздравила всех игроков и членов тренерского штаба, чьи усилия, целеустремленность и самоотдача позволили добиться этого исключительного результата.
На встречу Шарлин приехала в кофейном брючном костюме, который она дополнила белой блузкой и бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы княгини были распущены, на лице легкий макияж и очки — аксессуар, с которым Шарлин ранее не появлялась на публике.
Ранее княгиня Шарлин приняла участие в традиционном зажжении огней на площади Казино, где также появилась в брючном костюме.