В кофейном брючном костюме: стильный выход княгини Шарлин на спортивное мероприятие

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Поводом для визита стала презентация сезона 2026–2027 годов и обсуждение предстоящих важных соревнований для национальной сборной Монако по регби.

Княгиня с радостью сообщила игрокам о том, что команда прошла квалификацию на IV Европейские игры. Они пройдут в Стамбуле в июне следующего года и соберут около 7500 спортсменов из 50 стран, которые будут соревноваться примерно в тридцати видах спорта.

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Благодаря инициативе и поддержке княгини Шарлин регби в Монако продолжает развиваться, достигнув важного исторического рубежа.

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Княгиня тепло поздравила всех игроков и членов тренерского штаба, чьи усилия, целеустремленность и самоотдача позволили добиться этого исключительного результата.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

На встречу Шарлин приехала в кофейном брючном костюме, который она дополнила белой блузкой и бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы княгини были распущены, на лице легкий макияж и очки — аксессуар, с которым Шарлин ранее не появлялась на публике.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее княгиня Шарлин приняла участие в традиционном зажжении огней на площади Казино, где также появилась в брючном костюме.

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