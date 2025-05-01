В кофте и жокейских леггинсах: Зара Тиндалл на тренировке перед конными соревнованиями

Зара Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Зара посетила тренировку перед соревнованиями на своей лошади по кличке «Class Affair» в парке Сайренсестер. Тиндалл была одета в кофте и в белые жокейские леггинсы, а также бейсболку и удобную обувь. На лице у Зары были светлые солнцезащитные очки, волосы она собрала в низкий пучок, ее ногти были накрашены светлым лаком, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Поддержать дочь приехала ее мать принцесса Анна. Она выбрала традиционно непринужденный образ для выхода в свет, а также была замечена в компании своей экс-невестки Отэм Филлипс.

Напомним, недавно Зара и ее муж Майк были запечатлены в Бахрейне, где проходили соревнования Формулы 1.

Реклама

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images