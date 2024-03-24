В кофте с пайетками и широких штанах: Джилл Байден на ужине Кампании по правам человека

Первая леди США - 73-летняя Джилл Байден - выступила на сцене во время ужина Кампании по правам человека. Мероприятие проводилось в Лос-Анджелесе в Fairmont Century Plaza.

Супруга президента оделась нетипично для себя, поскольку отдала предпочтение не вечернему платью, а кофте с пайетками и широким черным штанам.

У кофты были длинные рукава, а пайетки - круглыми и с 3D эффектом. А вот брюки Байден имели высокую посадку и широкий ремень.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дополнила образ первая леди высокой прической, макияжем, а также множеством украшений, среди которых можно рассмотреть массивные серьги в ушах и несколько браслетов на запястьях.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно королева Бельгии Матильда повторила один из самых любимых образов первой леди США Джилл Байден от бренда Oscar de la Renta. Королева надела на мероприятие милое розовое платье в цветочный рисунок.

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