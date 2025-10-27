В кофте цвета айвори с кружевными аппликациями: Джорджа Мелони на рабочем ужине в Брюсселе

Джорджа Мелони / © Associated Press

Фотографы запечатлели премьер-министра Италии Джорджу Мелони во время рабочего ужина саммита евро в здании Европейского Совета в Брюсселе. В этот момент она говорила с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Мелони была одета в черные брюки, топ и кофту цвета айвори, украшенные кружевными цветочными аппликациями и рюшами.

Педро Санчес и Джорджа Мелони / © Associated Press

У премьера была идеально ровная укладка и макияж смоки-айс и с красной помадой. В ушах у Мелони были круглые серьги, а на руке — браслет.

Напомним, Джорджа Мелони в полосатом костюме и с насыщенным макияжем появилась на церемонии в Риме.