В кокетливом мини-платье и на высоких шпильках: помощница Дональда Трампа похвасталась стройными ногами на базе Эндрюс

Натали Харп / © Associated Press

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Помощница Дональда Трампа Натали Харп сопровождала президента на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, откуда они вылетели на самолете Air Force One.

Для перелета Харп выбрала короткое черное трикотажное платье с белым принтом, круглым вырезом и короткими рукавами. Приталенный верх подчеркнул ее фигуру, а юбка со складками и расклешенным кроем придала образу кокетливости. В этом луке блондинка продемонстрировала свои стройные ноги.

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Натали Харп / © Associated Press

Обута она была в туфли-лодочки нюдового цвета с заостренным носком, а в руке она несла большую черную дорожную сумку с короткими ручками и золотистой фурнитурой.

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Натали Харп / © Associated Press

Завершали аутфит лаконичные жемчужные серьги-пусеты. Свою светлую шевелюру помощница президента собрала в аккуратный низкий пучок, а в макияже сделала акцент на глазах.

Натали Харп / © Associated Press

Напомним, в последнее время Натали Харп также оказалась в центре повышенного внимания из-за слухов о якобы романтических отношениях с Дональдом Трампом. Поводом для обсуждений стали ее постоянное присутствие рядом с президентом и сообщения о личных записках, которые помощница оставляла ему. В таблоидах и соцсетях даже высказывали предположение, что именно близость Харп к Трампу могла вызвать напряжение в его браке с Меланией и подтолкнуть первую леди к разводу. В то же время никаких достоверных подтверждений романа или намерений президентской четы развестись нет. Представители Белого дома отрицали романтический характер отношений Трампа и Харп.

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