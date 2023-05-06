В колье Виктории: что известно о главном украшении королевы Камиллы на коронации

Многие с нетерпение ждали дня коронации, чтобы наконец-то узнать, какой же образ выбрала супруга Чарльза III - королева Камилла. Но помимо самого платья, интрига была и вокруг ее украшений.

Когда Камилла появилась на ступеньках Вестминстерского аббатства, стало окончательно ясно, что Ее величество, решила продолжить семейную традицию и надела бриллиантовом колье королевы Виктории.

Это ожерелье изготовлено фирмой Garrard для королевы Виктории и подарено ей в 1858 году. Оно состоит из 25 градуированных бриллиантов с бриллиантовой подвеской весом 22,48 карата, известной как Лахорский бриллиант.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Это украшение уже стало традиционным для коронации, поскольку его носило в столь важный момент несколько королев-консортов: королева Александра в 1902 году, королева Мария в 1911 году и королева Елизавета, позже королева-мать, в 1937 году.

Королева Виктория / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II также надела колье на свою коронацию в 1953 году.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Читайте также: