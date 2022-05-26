В колье-колоске и серьгах в виде калины: Катя Осадчая показала новые фото с Лазурного побережья

В колье-колоске и серьгах в виде калины: Катя Осадчая показала новые фото с Лазурного побережья

Она с мужем стали ведущими благотворительного концерта в поддержку Украины.

Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым находятся в Каннах. Юрий вошел в состав официальной делегации Государственного агентства по кинематографу как член национального совета.

В Instagram ведущая показала снимки оттуда.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая/Eva Medyna

"Каннский фестиваль для Украины в этом году — возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям России в Украине и всем ужасам, которые совершают оккупанты на нашей земле", — отметила Катя.

Катя и Юрий стали ведущими благотворительного концерта в поддержку ныне находящихся на фронте украинских кинематографистов. Собрали уже 1,5 миллиона гривен, и сбор продолжается.

Катя Осадчая/Eva Medyna

Ведущая появилась в белом длинном платье на тонких бретельках. К наряду она прикрепила сине-желтую ленту.

Катя Осадчая/Eva Medyna

Свой аутфит Катя дополнила аксессуарами от украинского бренда BEVZA: серьгами в виде красной калины и золотым колье в виде колоска.

Катя Осадчая/Eva Medyna

Катя Осадчая/Eva Medyna

На Юрии был черный костюм-тройка, белая рубашка и черная бабочка. На пиджаке была сине-желтая лента.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов/Eva Medyna

Катя Осадчая/Eva Medyna

"Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь извечная любовь французов к русской культуре сейчас проявляется в предоставлении слова российской пропаганде. Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для Серебреникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что русские солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров.

Сейчас важно каждое интервью международной печати, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту. К сожалению, не все думают так, как мы, мы не должны допустить продвижения в Европе мысли о "не все так однозначно", которое наши враги пытаются посеять..." — написала Осадчая.

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